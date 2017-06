Cissi Elwin: Vi tog en titt – rakt in i framtiden

Jessica Lange (bilden)i sitt livs roll som den legendariska filmstjärnan Joan Crawford i HBO:s nya serie Feud. De 8 delarna handlar om kampen mellan henne och Bette Davis (briljant spelad av Susan Sarandon) under inspelningen av thrillern What ever happened to Baby Jane? Hollywood-nostalgi och glamour.

Men också känsligt om hur obarmhärtigt åldrandet slog mot kvinnorna i den sexistiska filmbranschen. Den här miniserien är starten på en hel rad om klassiska fejder, nästa om Charles och Diana.