Mia Törnblom: Hur inkompetent är du?

Vad du säger som chef har stor betydelse. Om de vi kommunicerar med inte förstår vad vi menar, spelar det ingen roll. Och i värsta fall känner sig personen korkad eller exkluderad, skriver Mia Törnblom i sin nya krönika.

Ledarskap handlar som vi alla vet till stor del om relationer och om kommunikation. Det handlar om självkännedom och om konsten att anpassa sitt ledarskap efter person, behov, relation och situation.

Men även med all kunskap i världen kan det bli fel. Alla människor blir missförstådda någon gång men just i ledarrollen är det extra viktigt att vi påminner oss själva om att vi inte är norm, att alla andra inte ser det som vi ser och att de inte alltid har samma kunskap.

På en utbildning jag höll nyligen delade Sven, som är vd, generöst med sig av sin erfarenhet av just det. Han hade i ett samtal med hr-chefen pratat om en relativt nyanställd medarbetare och refererade till henne som att ”hon är omedvetet inkompetent”. Kvinnan som han avsåg hade oturligt nog råkat överhöra honom och blev både arg, ledsen och kände sig kränkt.

Det blev flera samtal där Sven gjorde allt för att ställa till rätta, be om ursäkt och förklara. Han försökte övertyga henne om att han inte menade henne som person utan att hon kunskapsmässigt befann sig i fasen omedvetet inkompetent enligt inlärningstrappan.

Sven har en stor kunskap när det gäller ledarskap, och han fortbildar sig hela tiden. Han är som ett uppslagsverk när det gäller ledarstilar, teamutveckling, gruppdynamik och personlighetsprofiler.

Kanske just därför behöver han vara extra varsam i sin kommunikation. Hans medarbetare är inte på långa vägar så pålästa när det gäller ledarskapsteori som han är. I detta exempel blev det så tydligt då hans kollega inte hade gått en kurs där man får lära sig de fyra stegen för inlärning, nämligen: omedveten inkompetens, medveten inkompetens, medveten kompetens och slutligen omedveten kompetens.

Det sista steget kan förenklat förklaras med att vi kan någonting så bra att vi knappt behöver tänka efter för att utföra uppgiften, vi har automatiserat färdigheten, som till exempel att cykla eller simma. Hade kvinnan som Sven refererade till vetat att det var det han menade hade hon troligen inte tagit lika illa vid sig. Självklart hade hon ändå kunnat ta åt sig, det är en speciell upplevelse att höra andra prata om oss när de inte vet att vi lyssnar.

Men det som hon hörde nu tolkade hon som att hon är korkat omedveten om hur dålig hon är … Och det var ju långt ifrån vad Sven menade. Han avsåg tvärtom att hon var en ytterst begåvad kvinna som höll på att lära sig sin nya roll i en för henne ny bransch.

Vissa fackord och förkortningar som vi använder i våra olika branscher behövs såklart, men om de vi kommunicerar med inte förstår vad vi menar, spelar det ingen roll. Och i värsta fall känner sig personen korkad eller exkluderad.

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Det blev jag förresten själv påmind om senast i dag. Under en utbildning sa jag altruism flera gånger i stället för att säga medmänsklighet. Som sagt, all kompetens är färskvara.

