Chefs undersökning: 7 av 10 chefer har gjort en felrekrytering

Hela 71 procent av cheferna har under den senaste femårsperioden gjort en felrekrytering åtminstone en gång. Över en tredjedel säger att risken för felrekry­teringar har ökat.

”Efter en dyr felrekrytering insåg jag att referenstagning av medarbetaren borde ha skett via företagets växel och inte via de mobilnummer som presenterades vid intervjun. Jag har stor anledning att misstänka falska referenser. Numera ringer jag alltid via växel och begär den chef som angetts som referens”, säger en annan chef.