Chefs hälsoutmaning efter en vecka: ”10 000 steg om dagen är ju jättemycket!”

De som tampas med en inre rebell erkänner i pepp-grupperna att man lätt blir obstinat när man får en sådan här ”order”. Och vi diskuterar den ökade stress och press. Hur ska man få in det här i en redan fulltecknad almanacka? För mig blir veckan en kamp om antalet tecken eller antalet steg. Hur sjutton prioriterar man promenader med ett antal deadlines hängande över sitt huvud? Och vad vill chefen helst ha, steg eller tecken?

En medarbetare mejlar:

”Hjälp, trodde det skulle ta 30 minuter men 10 000 steg är en och en halv timme!! Hur ska jag få in det som chef – jag vill föregå med gott exempel – och småbarnsförälder. Jag har kört 15 minuter styrka med onlinetränare efter nattningen vilket jag är galet stolt över.”

Vi spånar på alternativ: Anslå en viss tid man måste tillbringa utomhus i dagsljus eller varför inte sätta en klumpsumma per vecka, 40 000 eller kanske till och med 50 000 steg. För en del känns allt under 10 000 per gång som ett misslyckande, helt plötsligen är det inte värt att komma ut om man bara hinner gå 6 000 steg.

Mätningar visar att om du minskar antalet steg per dag från 10 500 till 1 300 steg under två veckor får du bland annat en kraftig minskning av din maximala syreupptagningsförmåga, och går du från 6 200 steg till 1 400 steg per dag under tre veckor leder det till en försämrad metabolhälsa och kroppskomposition. 46 procent har redan innan pandemins stillasittande drabbade oss redan en hälsofarligt låg kondition, enligt en stor studie 2018 på GIH.

För några är utmaningen inte ett dugg utmanande.

”Om jag promenerar en timme, hämtar och lämnar barn och rör mig hemma kommer jag lätt upp i 20 000 steg om dagen, säger ett av våra träningsfreaks.

”Stegen brukar jag få till men inte under dagsljus, så det blev utmaningen för mig. Passade på att få lite kvalitetsmöte med min man, de gånger jag inte hade gåmöte” säger en annan och en tredje som också tyckte det var lätt som en plätt menar att man lika gärna kan ifrågasätta att svenskarna tittar på tv fem timmar om dagen.

En trasig hälsena och en önskan om att cykla, att få fortsätta sin vanliga träning och jag som yogar gör stegdiskussionen än mer intensiv. Upptäcker till stor glädje att Region Örebro län och Karlskoga lasarett har gjort en omvandlingstabell. Armhävningar är 266 steg i minuten, cykling i medeltempo 133, hugga ved räknas som 200 steg per minut, aktivt hushållsarbete 133 och yoga 83 steg. Så det finns flera alternativa sätt att få ihop sina steg som kan jämföras med att en rask promenad beräknas till 126 steg per minut.

Och i takt med att vi ändå gör utmaningen – det har varit en hel del skoskav den här veckan – delar vi i våra peppgrupper vedermödor och den växande glädjen över att vi oftast att vi klarar de 10 000 stegen. Och jag njuter av att återknyta kontakten med medarbetare som jag inte pratat med på länge.

Medarbetaren som fick ett ångestpåslag har tagit veckans alla steg men vill fortfarande hellre ha ett veckomål eller ett individuellt mål.

”Den lågintensiva ilskan jag kände har visat sig vara en bra drivkraft. Det känns fortfarande som att Chef är inne och tafsar på min egentid i viss mån, men en bra grej med att tvingas gå lite längre är att jag kan se mig om i omgivningarna lite mer än vad jag gjort under mina egna kortare vandringar.”

