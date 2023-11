Chefdagen 2023 – här är superchefernas vassaste råd

Arash Gilan, vd Viva Media

Arash Gilan är författare, föreläsare, vd på Viva Media och expert på den digitala utvecklingen. För några år sedan skrev han boken ”Get digital or die trying” tillsammans med Jonas Hammarberg .

Anders Thornberg, rikspolischef

Polisens statistik beträffande gängbrottsligheten må se dyster ut, och att läget är ”synnerligen allvarligt” bekräftades av rikspolischefen Anders Thornberg då han intervjuades på scenen på Chefdagen i Stockholm under onsdagen.

Under intervjun på Chefdagen med Chefakademins vd Cissi Elwin tillstod rikspolischefen att det finns en tystnadskultur inom myndigheten, något man enligt Thornberg ser allvarligt på och försökt åtgärda med en visselblåsarfunktion.

Anna Wikland, Sverigechef Google

Henrik Henriksson, vd H2 Green Steel

”Jag lägger 12 dagar per år på detta, det är väl investerad tid. Det får medarbetarna att ta av sig rustningen och sänka garden. Det är viktigt för att vi ska lära känna varandra. Det bygger också en bilderbok i huvudet som är kopplat till våra kärnvärden. Allt vi gör i bolaget har vi naturen att tacka för”, sade han till de 500 cheferna som var på plats på Vasateatern och till de som följde sändningen digitalt.

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB

Milla Sjöstrand, formel 1-förare

Claes Seldeby, vd Ahlsell och Årets Chef 2023

Mattias Andersson, teaterchef, konstnärlig ledare Dramaten

Azra Osmancevic, tidigare vp operations Nordic Viaplay och Framtidens kvinnliga ledare 2023

”Vi har learning sessions, där alla får lära sig något som de själva är dels intresserade av och dels något helt ”out of the box”, för att driva upp nya spår i hjärnan. Vi lärde oss hur man utvecklar elhelikoptrar i New York och fick se nya saker som vi hade nytta av i vår verksamhet. Viktigt att få nya perspektiv.”