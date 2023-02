Cecilie gick från inhoppare till vd på sex år: ”Vara vd är inte svårt”

”Att vara vd är egentligen inte så svårt, bara man gillar problemlösning. Det jag har svårast för är att be om hjälp – men det är något jag kontinuerligt jobbar på”, säger Cecilie Moxheim som i sin vd-roll framför allt riktat in sig på att hitta nya vinst- och tillväxtområden. Ett av dem är gåvokorts-tjänsten Morot & Co, som har blivit en hit.