Konflikt på jobbet? ”Olika generationer misstolkar varandra”

Samarbetssvårigheter och gnissel på jobbet beror till stor del på generationskrockar.

Det visar en ny undersökning från LinkedIn, som velat grotta i dynamiken på svenska arbetsplatser där flera generationer arbetar tillsammans.

Bland respondenterna från Generation Z uppger 28 procent att de har varit i konflikt med en äldre kollega under de senaste två åren, medan motsvarande siffra bland Boomers är 14 procent.

77 procent av Gen Z svarar att åldersskillnaden spelade en roll i konflikten – något som bara 39 procent av Boomers håller med om.

”Vi misstolkar ofta andras intentioner, och förstår inte normerna de vuxit upp med.”

Millennials brygga mellan generationer

Millennials, som är den största gruppen på arbetsmarknaden i dag, utmärker sig enligt undersökningen som den mest generationsöverskridande generationen, både socialt och professionellt.

Det ger Millennials unik position som diplomaten och bryggan mellan Gen Z och Boomers.

Generationerna i undersökningen Gen Z: Födda 1996–2009 Millennials: Födda 1981–1996 Boomers: Födda 1955–1970

Daniel Ek är legitimerad psykolog med relationsfördjupning som en expertis, samt medförfattare till populärpsykologiska boken ”Länge leve vänner”.

Han menar att konflikter på arbetsplatserna inte uppstår för att vi är olika, utan för att vi inte är medvetna om att vi är olika och har olika behov.

Daniel Ek, psykolog. Foto: Eva Lindblad

”Boomers är uppvuxna i en norm där man förtjänar sin auktoritet med ålder och erfarenhet. Ska man ge eller få feedback är det inte nödvändigtvis kopplat till något positivt, utan till någon sorts korrigering. Man är van att hålla igen med känslor och åsikter, viktigt är att följa regler och klara sitt jobb”, säger Daniel Ek till Chef, och fortsätter:

”Gen Z är mer vana att prata, ställa frågor, ge feedback, och tänka på inkludering. De utrycker lättare känslor, tankar och behov. Millennials är mittemellan dessa två grupper; de har åldern och erfarenheten, och har mer vana av öppen kommunikation än Boomers. De får positionen som medlare.”

Hur överbryggar man generationsöverskridande konflikter på jobbet?

”Vi misstolkar ofta andras intentioner, och förstår inte normerna de vuxit upp med. Gen Z är mycket mer kommunikativa och uttrycksfulla. Det kan en Boomer lättare uppleva som kritik, fult och gränslöst. Och då uppstår konflikter. Därför behöver vi vara nyfikna och lära oss tolka varandras beteenden”, svarar psykolog Daniel Ek.

”Skapa ett klimat där medarbetarna vågar ta risker, vara modiga och säga vad de tycker och tänker.”

Frustration mellan generationer

I undersökningen uppger Gen Z att äldre kollegors sätt att kommunicera är en utmaning.

Boomers i sin tur tycker att yngre kollegor inte gärna tar på sig uppgifter utanför sitt ansvarsområde.

Millennials lyfter framför allt teknikmotstånd hos äldre som en källa till frustration.

Vad kan då chefen göra för att undvika gnabb och underlätta samarbete mellan generationerna?

Här nedan tipsar psykolog Daniel Ek om några punkter att tänka på.

Konflikthantering mellan generationer – 4 råd till chefen

Normalisera och synliggör olikheter. Hur kan jag få medarbetarna att vara nyfikna på varandras generation? Chefen kan lyfta förståelsen om att olika generationer har olika perspektiv och skapa situationer där medarbetarna kan lära känna varandra. Frågor som kan vara spännande att utforska är: ”Vad var viktigt när du började jobba?”, ”Hur vill du helst få feedback?”, ”Vad har du lärt dig från någon som är mycket yngre/äldre än du själv?” Höj den psykologiska tryggheten på arbetsplatsen. Skapa ett klimat där medarbetarna vågar ta risker, vara modiga och säga vad de tycker och tänker, utan att vara rädda för att bli bestraffade. Man ska nyfiket kunna ställa frågor och komma med idéer. Feedback bör inte bara vara korrigerande. Lär dig om tankefällor. Som chef kan du lära dig, och andra inom organisationen, om vanliga tankefällor vi hamnar i som kan leda till konflikter. Exempelvis att lära att skilja på andras beteenden och intentionen bakom beteendet. En annan fälla är att vi tankeläser, det vill säga, vi tror att vi vet vad andra tänker. En tredje klassiker är att vi tenderar att förklara andras beteende utifrån deras personlighet eller karaktär, medan vi förklarar vårt eget beteende utifrån situationen. Skapa struktur och sammanhang för generationsdialog. Uppmuntra till ömsesidigt lärande, exempelvis dubbelt mentorskap, genom att koppla ihop yngre med äldre. När samarbetet startar, låt dem börja med reflektionsfrågor såsom: ”Vad behöver du för att känna motivation, trygghet och för att samarbetet ska funka för dig?”, ”Hur ska vi kommunicera?”, ”Vad stör dig mest i samarbete?”, ”Vad hoppas du få lära dig i det här samarbetet?”, ”Vad tror du att du kan bidra med till mig?”