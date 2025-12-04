DET ÄR FÖRSÄKRINGSBOLAGET Trygg-Hansa som i samarbete med Novus intervjuat 637 personer i ledningen, högre chefer och egenföretagare om vad de ser som de största orosmolnen och riskerna inför 2026.

Sjukskrivningar, arbetsplatsolyckor, ökade kostnader, inbrott och stölder oroar visserligen, men kvalar ändå inte in på toppen av risklistan för små och medelstora företag. Det gör däremot kompetensbrist, brist på arbetskraft och ökade regleringar och lagkrav, som enligt undersökningen är vad som bekymrar cheferna allra mest inför det kommande året.

”Vi ser hur flera företag märker av ett ökat tryck i form av nya lagkrav och regleringar, det gäller allt från dokumentationskrav kopplat till AI-utvecklingen, till hållbarhet inom taxonomin”, säger Andreas Mussi som är försäkringsexpert inom företagsmarknaden på Trygg-Hansa.

Han syftar dels på EU:s AI-förordning, som ska säkerställa att AI-systemen inom unionen är säkra, transparenta, spårbara, icke-diskriminerande och miljövänliga (AI-förordningen). Dels på taxonomiförodningen, som ska möjliggöra att EU:s klimatmål och åtaganden inom EU:s så kallade gröna giv nås.

Båda dessa regelverk är satta under intensivt internationellt tryck, och ifrågasätts av delar av näringslivet.

I november röstade Europaparlamentet igenom kraftiga lättnader i reglerna för företagens hållbarhetsrapportering som började gälla i fjol.

Ungefär samtidigt föreslog EU-kommissionen en paus av införandet av delar av AI-förordningen, efter intensiva påtryckningar från tech-industrin och den amerikanska regeringen. Trygg-Hansa gjorde sin undersökning bland svenska chefer strax före dessa förändringar.

Vad kan då chefer göra för att minimera riskerna under 2026?

”Att hålla sig uppdaterad om lagkrav och branschstandarder är ett sätt att trygga sitt företag för framtiden”, säger Andreas Mussi som – kanske föga förvånande – även framhåller vikten av att verksamheten hålls rätt försäkrad.