”Att säga att man inte vet är en styrka”

Boken lyfter globala trender som påverkar framtiden – vilken av dem anser du att ledare borde ha störst fokus på?

”AI är centralt att förhålla sig till som chef i dag. Om vi inte tror att teknik har förmågan att komplett förändra våra liv tycker jag man ska tänka på smartphones, som på 20 år har ätit upp 10–20 procent av vår vakna tid. Hur kommer min bransch att förändras av den här tekniken? Du kan bli utkonkurrerad väldigt fort när AI ökar effektiviteten med 10–30 procent i flera sektorer”, svarar Olof Gränström.

”Som beslutsfattare kan vi inte ta oss lyxen att gå på intuition. Alla människor i dagens komplexa värld måste tänka mer långsamt.”

Olof Gränström. Foto: Anna Nyblaeus

Du skriver att vi översvämmas av information men saknar kunskap. Vad menar du är skillnaden mellan fakta och kunskap?

”Ingen kan i dag säga att de inte har information, fakta är lätt att få tag på. Men det är inte jättevanligt att vi internaliserar och använder det, sätter det i vår kontext; hur påverkar det här vår verksamhet? Det är först då man börjar göra det till kunskap.”

”Lärande har handlat om att lära sig utantill, men varför ska jag göra det när jag har allt tillgängligt? Det är något man som chef måste titta på när det handlar om internutbildningar. Klassisk korvstoppning behövs inte längre. Historiskt var vi muntligt berättande, sedan kunde vi skriva ner fakta, sedan trycka det – och nu kan vi föra en dialog med fakta när vi använder AI.”

Du berättar att din son, som har autism, lärt dig mycket om hur vi tänker och agerar. Hur har det påverkat din syn på ledarskap och kommunikation?

”Hela vårt mänskliga samspel bygger på instinkt, kroppsspråk och tonfall som jag intuitivt förstår. Men att läsa en autistisk är inte intuitivt utan alltid en medveten process. Det är som matte att analysera hans beteende. Och det är något vi behöver bli bättre på i den komplexa världen vi lever i i dag.”

”Som beslutsfattare kan vi inte ta oss lyxen att gå på intuition. Alla människor i dagens komplexa värld måste tänka mer långsamt. Det är en förmåga man kan träna upp. Man analyserar sitt eget tänkande och förstår sina tankemönster. Det är så man kan hantera AI. Vi vill gärna behandla AI som en variant av Google eller som en människa. Men att interagera med AI måste vara en medveten handling hela tiden.”

Vad skulle du önska att jag som chef gör efter att ha läst boken?