9 tips – så får du medarbetarna att ansvara för sin utbildning

Företaget köpte in Linkedin Learning som, med sitt utbud av mer än 16 000 kurser, hade möjlighet att erbjuda något för i stort sett alla de 50 000 medarbetare som Atlas Copco Group har i 80 länder.

Sedan många år tillbaka finns ett beslut om att varje medarbetare har rätt att ägna 40 timmar per år åt utbildning. Resultatet av detta mäts i KPI:er och rapporteras externt i årsredovisningen.

När de fick in Linkedin Learnings utbud i sin egen lärplattform fick de också en möjlighet att koppla utbildning till intern karriärutveckling i koncernen.

”Vi insåg tidigt behovet av tydlig paketering och kommunikation. Man behöver bryta ner utbudet och identifiera målgrupper för olika innehållspaket. Och det räcker inte med att göra det när man introducerar utbudet, utan man behöver hela tiden ’nudga’ utifrån ett ’what’s in it for me’-tänk.”