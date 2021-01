7 hälsotrender du inte får missa i vår

Mental träning har det dock pratats om i flera år, men enligt experterna Chef pratat med är det dags att bredda synen ytterligare till ett mer holistiskt synsätt.

”Att prata mental hälsa idag är som att säga att du ska ha gympaskor på dig när du springer. Det holistiska sättet handlar om alltifrån hur du pratar med dig själv, hur du hanterar stress, hur du leder dig själv och förhåller dig till din egen utveckling”, säger Ola Ahlvarson.

Kunskapen varierar dock och tenderar att bli en vattendelare. Föreläsaren och trendspanaren Göran Adlén säger att vi riskerar att få ett A- och ett B-lag – de medvetna och omedvetna, de kunniga och de okunniga, de som tränar, de som inte gör det.

”Hälsa är ett av de mest omdiskuterade områdena idag. Ta bara de inflammerade diskussionerna om vaccin och d-vitamin till exempel. Min uppmaning till cheferna är att sätta sig in i de här frågorna, lära sig så mycket de någonsin kan.”

Det kommer dock att dröja innan vi får ett riktigt hälsotänk, menar han. Eftersom ämnet är så komplext är det alldeles för lätt för dagens chefer att backa ut därifrån.

”Om jag skulle lovorda d-vitamin skulle ett stort gäng hoppa på mig. Jag kan inte förorda något som inte Livsmedelverket sanktionerat. Därför väljer man som chef hellre ett ofarligt ämne. Man tar in en föreläsare, alla håller med, får skratta och bli underhållna en stund men det sker absolut ingen förändring.”

Den förändring som krävs ställer också allt större krav på individualisering. Inom vården är precisionsmedicin ett nytt buzzword, där till och med cancerbehandling sker utifrån individens unika molekylära profil. Men även den förberedande hälsovården byggs allt mer utifrån blodprover och gentester.

”Om man har ett modernt ledarskap, tar man ansvar för att ge medarbetarna möjligheter till hälsosammare val. Då ställer man inte fram bullar på fikabordet som default. Utan utforskar alla möjligheter till att få medarbetarna att må bättre”, säger Ola Ahlvarsson.

Han poängterar också att den nya generationen drivs av ett tydligare varför. Där hållbarhet är ledstjärnan.

”Det handlar om att ha en fysik som håller, en psykologi som håller. Där både affärsmodell och kultur inkluderar ett större ansvar för välmående. Och där ledarskapet handlar mer om ’ask’ än ’tell’.”

Här är sju hälsotrender för 2021:

1. Tävla – och inte tävla

Uppfostrade i sann lutheransk anda har vi klätt public management i lycra de senaste åren. Man har mätt alltifrån antal steg till pulsslag. Många har hängivet ägnat sig åt triathlon, marathon, swim & run, försökt vara goda förebilder och få medarbetarna att hänga på. Men en del hårt tränande chefer har också kritiserats för att skapa skuld istället för att inspirera. Förra året kom dock tävlingshetsen av sig när långloppen och andra tävlingar fick ställas in och det är inte så troligt att startfållorna kommer att fyllas under den första halvan av 2021.

”Soloartister och extremsportare kommer att fortsätta men expansionen under året finns hos skogsmullarna”, säger Mats Olsson, ansvarig för hälsa och hälsovård på Kairos Future.

Han berättar att vissa kommuner till och med upprättat kölistor för grillplatserna. Fokus förflyttas från prestation till upplevelse.

Men även inom mental träning, som växer sig allt större i och med arbetsgivarnas ansvar för psykisk hälsa, går det att tävla.

”Gamification-trenden kommer även i appar för träning av mental hälsa. Ta Muse (ett band som mäter hjärnaktivitet och tränar hjärnan med hjälp av meditation, reds anm) där kan du tävla mot dig själv om hur avkopplad du kan bli”, säger Göran Adlén.

Och även om man inte tävlar i förebyggande hälsovård mäts allt fler parametrar kring vår hälsa och vår träning. Ledordet är optimering sett till välmående och prestation.

”I Upgrade, som jag arbetar med, gör man sin egen personliga träningsplan. Man kollar blodvärden och totalt 32 olika indikationer på hur du kan må bättre”, säger Ola Ahlvarsson.

2. Tekniskt raffinerad hälsa

Över 400 000 hälsoappar och andra digitala plattformar hjälper oss att ta vår hälsa till nya höjder. Helt nya apparater håller på att utvecklas för den nya mer holistiska synen på hälsa. Vi mäter steg, puls, sömn – och nu andning. Syresättningens förmåga att öka vår potential står i fokus för flera hälsoutvecklare.

Göran Adlén tipsar om AirPop Active+ Halo, som är en smart andningsmask. Den mäter andetagen och luftkvaliteten, samtidigt som den filtrerar bort föroreningar och annat. Kopplad till din smartphone kan du använda den data som genereras till att lära dig mer om och utveckla din hälsa.

På Epicenter – House of digital innovation, där Ola Ahlvarsson håller till, tas intresset för andningen ett steg längre.

”Vår idé är att du ska vara friskare varje dag som du går från jobbet. Bloddoping är något som funkar men är förbjudet. Det är dock inte olagligt att träna på hög höjd. Därför har vi en andningsmaskin som simulerar att du kommer upp på Kilimanjaro under sex minuter. När du kommer ner igen har du betydligt bättre syresättning vilket höjer din generella prestanda. När jag gjorde det första gången fick jag så mycket energi att jag inte kunde sova på hela natten. Det här är en av de teknologier vi har här, som jag tycker betecknar ett modernt ledarskap.”

Episerver erbjuder också EMS-träning, som Chef skrivit om tidigare, där du med elektroniska impulser stimulerar muskelgrupperna samtidigt som man utför övningar. Ett 20 minuters pass kan motsvara flera timmar på gymmet.

En ytterligare trend inom teknisk hälsa som fusioneras med tvättrutins-trenden nedan är alla de innovationer som utvecklas i och med corona, så kallad ”clean tech”. På den årliga teknikmässan CES i Las Vegas presenterades till exempel en UV-lampa som sägs kunna döda bakterier när den lyser på ditt skrivbord. Experter höjer dock ett varningens finger för den här typen av produkter än så länge, men vi lär ser mer av dem i framtiden.

3. Tillsammans

”Tillsammans-trenden har jag spårat under flera år men den förstärks nu under 2021 och kommer att öka ytterligare när pandemin är över. Den drivs starkt av just avsaknaden av gemenskap när vi befinner oss i olika former av karantän och distansarbetande,” säger Mats Olsson.

För arbetsgivaren gäller det att hitta olika sätt att stimulera behovet av gemenskap i kontinuitet på digitala möten och dagliga avrapporteringar.

”De enorma förväntningarna som ställs på ledarskapet, att de ska kunna hantera den här situationen, diskuterar jag dagligen med chefer. Allt inom psykisk hälsa handlar i något avseende om att känna tillhörighet, att synas, uppleva att man tillför något. Klarar inte ledarskapet av att få medarbetarna att känna detta, då ligger man illa till.”

Tillsammans är också målet för många av de hälsoappar som byggs nu. Samtidigt som man bygger in tävlingsmoment syftar många åtgärder till att erbjuda tillhörighet och gemenskap. I träningsappen Obé kan man bjuda in till gemensamma träningspartyn där upp till sju kompisar kan svettas tillsammans, och i hemmagymmet Mirror kommer man att kunna gå på sweat date med en kompis och delta i olika utmaningar med andra användare.

Ett sätt att göra mer tillsammans IRL är förstås att arrangera gemensamma lunchpromenader eller som på Epicenter upplåta en yta där medarbetarna kan träna varandra.

”Vi kör bland annat salsa och taekwondo, säger Ola Ahlvarsson som har svart bälte i karate och är tidigare svensk mästare i Kung Fu och kickboxning.

4. Träd

När Naturvårdsverket gjorde en stor undersökning hos Länsstyrelser, friluftsorganisationer, turistföretag med flera vittnade en majoritet av dessa om en mycket stor ökning av besökare i naturen. En ökning av antalet förstagångsbesökare var också tydlig.

Visst, pandemin och isoleringen har tvingat ut oss men trenden har verkligen förstärkt att forskningens ökade rapportering om naturen, träden och utomhuslivets unika hälsofördelar.

Skogsbad, förundranspromenader och skogsterapi står på agendan för 2021.

5. Tvättrutiner

En mer udda hälsotrend för 2021 är hygien och sanititet. Mats Olsson på Kairos Future har redan börjat se fläckvis initiativ på att skapa zoner kring respektive arbetsplats, där man markerar ytor och distanser med mattor istället för att sätta upp skärmar.

”Men det finns mycket att önska kring systematik av hygienrutiner. Medarbetare och kanske framför allt kunderna kommer förvänta sig att det finns möjlighet att tvätta händer eller att sprita sig direkt när man kommer in i en lokal. Idag får man gå runt och leta efter spritflaskan. Jag har också sett amerikanska studier där man listar vad man kan göra för att reducera kontaktsmitta, på till exempel hissknappar, dörrhandtag och så vidare. Vi kommer att se mer och mer av det här när vi börjar återgå till arbetsplatsen.”

En annan ledarskapsaspekt som Mats Olsson påpekar i sammanhanget är frågan om vems jobb det är. Vem är ansvarig för att hygienrutinerna upprättas och följs?

6. Tillskott

Vårt sjukdomsfokus under 2020 får oss att i allt större utsträckning snegla mot hur vi kan bygga motståndskraft och förbli friska. Hur vi boostar immunsystemet och nyttan av d-vitamin har diskuterats livligt. Kanske dämpas den ökade efterfrågan på kosttillskott som man sett under andra halvan av 2020 när vaccinet kommer eller så kommer vi att fortsätta äta tillskott i jakten på optimerad hälsa. Sveriges första klinik för vitaminterapi har dock öppnat i Stockholm. Det är en behandlingsform där man injicerar tillskott i med hjälp av dropp eller sprutor i syfte att få kroppen mer i balans, som sedan flera år finns i övriga Europa och USA.

7. Träning på arbetstid

2021 blir året då träning på arbetstid på allvar genomförs på arbetsplatserna. Det går inte att bortse från att det gynnar arbetsgivaren på lång sikt, i såväl ökad medarbetarhälsa, sänkt sjukfrånvaro som produktivitet.

”En extra semestervecka för de som tränar, det förordade jag i min trendrapport redan 2016”, säger Göran Adlén. ”Bostadsföretaget Mimer i Västerås var en de få företag som genomförde det redan då men i år kommer vi se det här på bred sikt.”

