50+ och vill vässa ditt ledarskap? Så gör du

SVAR: Du har rätt i att du behöver prata med någon och konkretisera ditt problem. Börja med att skriva ner hur du och andra beter er i de situationer där du inte känner dig så ”vässad” som du skulle vilja vara. Tänk på att få med så många konkreta beteenden som möjligt. ”The devil is in the details” säger man på engelska och det ligger mycket i det. Två exempel följer.

1) En chef jag handledde hade problem med en medarbetare som kom försent. När han kom sent igen frågade hon varför. Den frågan bjuder in till att det är okej att komma sent om man har en ursäkt, vilket hon egentligen inte tycker. ”Vad kom vi överens om?” hade varit bättre.

2) En kursdeltagare klagade på att hans medarbetare inte tog eget ansvar. Mot slutet av kurs-dagarna berättade han att han nu förstod att det var hur han svarade på deras frågor som var problemet, inte deras ansvarstagande. Han gav dem nya uppgifter så att de inte behövde ta eget ansvar.

När du har lite anteckningar kan du söka upp en coach. Leta efter någon som har utbildning i OBM eller beteendeanalys.

En bra ledarskapscoach ska kunna ge dig konkreta förslag på hur du ska bete dig i de olika situationerna. Får du för luddiga svar får du hitta en annan coach.

I min bransch är det tyvärr lätt att komma undan med att förklara saker med fina ord så se till att du hittar någon som kan ge tydliga instruktioner. Jag brukar testa de råd jag får eller läser genom att säga dem högt och kolla att jag fattar vad jag ska göra.

/Alexander Holmberg, ledarskapscoach

