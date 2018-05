3 tips: Så här skaffar du en mentor

Våga fråga, tipsar Charlotta Wikström. Även de högst uppsatta och mest upptagna blir ofta smickrade över en förfrågan, och röjer förvånansvärt gärna undan i almanackan för en chans att ideellt agera bollplank för yngre förmågor. Motigt och pinsamt att be om hjälp? Det får man försöka strunta i.

”Vad jag ser, efter att ha varit verksam i näringslivet under alla dessa år, är att folk som varit med ett tag mer än gärna ställer upp i en mentorsroll. De har gjort sin karriär, vet vad de kan, behöver inte profilera sig så mycket längre – och tycker det är förbaskat kul att hjälpa de yngre, att ge lite tillbaka. Så känner jag själv, och så vågar jag påstå att alla mentorer tycker.”

Närmast till hands är att tillfråga någon förebild som redan finns någorlunda i närheten. En mer erfaren kollega, en bekant du respekterar, en bekants bekant eller kanske en släkting som verkar i en yrkesroll som går att relatera till. Inventera ditt nätverk. Och om nätverket är skralt, får du försöka vidga sökcirklarna.

Kanske har du tagit intryck av någon entreprenör eller företagsledare du enbart har läst om i tidningen?

”Det handlar väldigt mycket om att ta egna initiativ. Efter en av mina föreläsningar, där jag peppat ett gäng unga tjejer om att göra just det, frågade en av dem: ’Vill DU bli min mentor?’ Då kunde jag förstås inte backa!”

Innan du tar kontakt, bör du fundera kring vad du vill uppnå som adept.

Vilka särskilda styrkor ser du hos din tilltänkta mentor? Vilka specifika frågor behöver du bolla? Vilka svagheter ser du i ditt eget ledarskap – hur blir du exempelvis bättre på att få folk att lyssna? Du bör vara beredd att öppna dig, vilket kräver ett visst mod.

Att anlita sin egen chef som mentor vill Charlotta Wikström avråda ifrån.

”Ja, eftersom det handlar om ett maktförhållande, där chefen rent formellt har makt över dig och din framtid. Och då kan du sällan vara 100 procent ärlig, eftersom det i värsta fall kan få negativa följder.”

Ska man tidsbegränsa mentorskapet?

”Det ska man absolut. Att träffas en gång per månad under ett år tycker jag är ganska lagom. Då hinner det hända ganska mycket, saker djupnar och mognar, man hinner få insikter kring hur man går vidare: gå en utbildning, byta jobb, inte vara så gnällig, bli bättre på att ge feedback eller vad det nu är. Risken är att det blir lite trögsnackat annars, om man kör på längre än så. Efter ett år brukar det mesta vara uttömt, man kan inte hålla på och älta samma saker i all evinnerlighet. Sedan kan man naturligtvis fortsätta hålla mentorskontakten vid enstaka tillfällen, om det skulle inträffa något speciellt”, säger Charlotta Wikström.

