2 av 3 chefer tar stora beslut om karriären på semestern

Undersökningen, som utförts av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under juni månad, är Sveriges största arbetslivspanel med cirka 3900 respondenter. Att leta jobb under semestern är allra vanligast bland unga under 30 år.

”Under ledigheten tar man sig ofta tid för att fundera kring sin personliga utveckling. Ett bra tips är att identifiera ens drömjobbsfaktorer, alltså vad som behövs för att man ska trivas på jobbet. Utgå från detta för att utvärdera ditt nuvarande jobb och när du ser dig om efter nya möjligheter”, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup.

Fler än de svenskar som tar steget och faktiskt skickar iväg en ansökan, är de som under sin lediga tid fattar stora beslut kring karriären. 55 procent svarar att de tagit karriäravgörande beslut på semestern. Bland chefer är siffran ännu högre – 66 procent, eller två tredjedelar av cheferna. Om sommarens lata dagar lett till en karriärmässig uppenbarelse i solstolen är du alltså i gott sällskap.

Att chefer i så pass hög grad använder semestern till att göra avväganden kring den egna karriären kan hänga samman med att de annars sällan får tid till detta.

”För chefen gäller det att inte fastna i kaoset innan semestern utan prioritera att prata med anställda innan sommaren – och dessutom se till att de själva får chansen att reflektera över sin karriär. De flesta vill faktiskt helst stanna och utvecklas på det jobb där de är, och det är viktigt att ta tillvara på den drivkraften”, säger Elisabeth Skol.

Chef har tidigare listat åtta säkra tecken på att det är dags att byta jobb. Prickar du in dem alla ger ManpowerGroup dessa fyra tips inför jobbjakten: