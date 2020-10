Veckans 3 viktigaste trender inom ledarskap

2. God digital jul!

Jokkmokks julmarknad ställs in för första gången sedan starten för 416 år sedan. Det är bara en av alla fysiska marknader och evenemang kring jul som inte kan bli av i år, vilket sätter stora spår hos alla de aktörer som är beroende av sin julförsäljning för att överleva. Samtidigt har Amazon – ”världens största butik” – i veckan lanserat sin webbshop i Sverige.

För alla ledare och chefer som på något vis jobbar med försäljning gäller det i år att ställa om till en digital jul. Och den kommer att bli mer komplex än någonsin.

Google har kartlagt köpbeteendet i Norden och Benelux, och kunde bland annat se följande:

Redan 1 augusti börjar svenskarna göra research inför julklappshandeln.

Förra året hade 80 procent av julklappsköpen i butik först kollats upp online av kunden – en trend som bara lär öka i år, då fler människor är hemma på grund av coronakrisen.

i år, då fler människor är hemma på grund av coronakrisen. 19 procent av svenskarna väntar till sista minuten med sina klappar (jämfört med 33 procent i Nederländerna), och 43 procent sprider ut sin shopping över säsongen.

Hela 8 procent väntar medvetet till efter jul för att köpa vad de vill ha.

51 procent av köpen görs på mobilen.

3. Att vara svart kvinna på kontor

Under en vår av Black Lives Matter-aktivism som synliggjorde rasismen i det amerikanska samhället och världen över, kommer nu allt fler berättelser om rasism även på arbetsplatserna. I Sverige skrev Nicole Kavander ett upprop om att motverka rasism på arbetsplatsen. I USA märks bland annat Endia Beals arbete.

Beal är en afro-amerikansk konstnär som i sitt konstnärliga arbete fokuserar på de egna och andras erfarenheter av att vara svart kvinna och jobba på kontor.I ett uppmärksammat videoverk intervjuade hon till exempel vita män med frågor som svarta kvinnor ofta får på jobbintervjuer: ”Hur många barn har du?”, ”Har du alltid håret så?” och ”Skulle du kunna tänka dig att ändra ditt namn?”.

I november 2020 kommer hennes nya bok ”Performance Review” där hon fortsätter sin undersökning av hur etnicitet, kön och arbete samspelar.

”My work is about having to conform to a space that wasn’t made for people of color. Where we were never imagined at the table to begin with”, säger hon till Imani Perry i en artikel i The Atlantic.

