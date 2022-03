Svensk-ukrainska it-företaget Beetroots medarbetare mitt uppe i brinnande kriget

Det svensk-ukrainska it-företaget Beetroots medarbetare är mitt uppe i brinnande kriget. ”Det smäller bomber i bostadsområden i Charkiv och Kiev och våra kollegor får springa in och ut ur bombskydd. Det är en hemsk situation och vi försöker förstå vad som händer”, sa Nordenchefen Arvid Joelsson sent på eftermiddagen den 28 februari.

Efter att det i torsdags exploderat en bomb i Ivano-Frankivsk, lyckades vd:n Andreas Flodström, ta sig över gränsen till Moldavien. Han samåkte tillsammans med ett 40-tal anställda och kunde lämna Ukraina.

”Vi hade också en skidresa bokad för hela personalen, vilket var tur i oturen. Vi hade tågbiljetter och tågen gick fortfarande så ett antal medarbetare kunde ta sig till västra Ukraina”, säger Arvid Joelsson som befinner sig i Stockholm.

Beetroot har över 600 medarbetare i Ukraina på nio kontor där flera ligger nära frontlinjen, bland annat i Mariupol. Det är hittills cirka 60 medarbetare som tagit sig ut ur landet men majoriteten är kvar.

”Vårt största jobb just nu är att få koll på var folk är, vad de tänker sig att de ska och försöka få dem i säkerhet. Vi följer dag för dag och uppdaterar via mejl och främst Telegram så fort vi får ny information från myndigheter om till exempel mörkläggning och var man kan resa,” säger Arvid Joelsson som konstaterar att myndigheterna helst vill att folk stannar hemma just nu.

Han är imponerad över vilken otrolig styrka deras medarbetare besitter, och hur alla ukrainare sluter upp bakom armén och för varandra, men tärs också av att själv sitta så långt bort och inte kunna göra något.

