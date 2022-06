Smart lyssning i hängmattan

JUNI – VARVA NER

Precis som många andra rusar jag in i semestern. Projekt ska avslutas, sommaren ska planeras, autosvar ska sättas igång. Här är rekommendationer som hjälper dig (och mig) att komma ner i varv och förstå värdet av lugn och ro:

Dare to lead av Brené Brown. Socionomen och professorn lär oss läsare om vikten av att vara ärlig mot oss själva och mot andra. Trots att Brown lyckats med konststycket att nå miljoner via sina Ted-talks är Dare to lead vare sig förutsägbar eller fylld av floskler. Som ledare lämnar man boken med ödmjukhet inför sin uppgift, och ett par råd för hur man utför den med mer mod.