”Skolans problem går att lösa med ledarskap”

Efter att under lång tid ha dragits med stök och urusla resultat – över 30 procent underkända elever, år efter år — har man på Askebyskolan i Rinkeby i Stockholm lyckats vända skutan.

”Det är inte barnens, föräldrarnas eller samhällets fel om det går dåligt för eleverna i skolan. Nej, i stället för att rikta skulden utåt, bör man titta sig i spegeln. Fråga sig vad man själv och den egna skolan kan göra för att förbättra undervisningen. Vilket är vad jag verkat för under min tid här på Askebyskolan”, säger Lars-Göran Jacobsson.

En omsvängning som ledde till att cirka 25 personer, både lärare och annan personal, under en tvåårsperiod slutade på skolan.

Under Lars-Göran Jacobssons ledning har Askebyskolan utvecklat en kultur där lärarna i hög grad utbyter erfarenheter och hjälper varandra framåt, berättar han.

Vid i genomsnitt två tillfällen per vecka dyker Lars-Göran Jacobsson upp på lektionerna som ofta oanmäld observatör.

”Majoriteten säger att de ändrat sitt sätt att tänka, och börjat jobba mer systematiskt. Se till att eleverna kommer i tid, hålla väl förberedda lektioner, väldigt enkla konkreta saker. Om någon ändå inte riktigt landar, har jag en gång per år ytterligare möjlighet att visa vad jag tycker genom lönepåslagets storlek. Då förstår man.”

Vuxennärvaron har ökat och de styrda aktiviteterna blivit fler. Under spel och lekar finns i regel alltid någon vuxen i närheten som guidar och håller koll.

”De eleverna följer vi upp tre gånger per år, för att utröna exakt vilka åtgärder vi behöver sätta in. Förra året lyckades alla våra elever nå godkänt i matematik, just tack vare sådan noggrann kartläggning, repetition och lärare som ger det lilla extra. Vi har också sett brister i idrott. Att kunna simma 200 meter i årskurs 6 är ett krav, men bland våra elever är det många som saknar vattenvana. Det jobbar vi nu stenhårt med att få bukt med”, säger Lars-Göran Jacobsson.