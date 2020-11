Skogsbad för chefer sänker stressen

I naturen aktiveras lugn- och rosystemet, vi andas djupare, blodtrycket sjunker, sinnena skärps och kreativiteten ökar. Dessutom utsöndrar träden fytoncider, ett ämne som stärker immunförsvaret.

Sara Hultman bedriver en del av sina terapitimmar med chefer och andra klienter på så kallade Walks and Talks ute i naturen, och hennes samarbetspartner, psykologen Edita Lemonier, har sedan tidigare tagit ut grupper i naturen. Båda har med egna ögon sett vilken effekt naturen har på oss, och bestämde sig därför att arrangera skogsbad.

”Det är på arbetsplatserna som människor ofta mår dåligt. Och just de saker som är viktiga där, som samarbete, innovation, hållbarhet och trygga grupper lämpar sig väl för att jobba med i naturen. Inte minst nu under corona när många söker alternativa sätt att hålla samman sina arbetsgrupper.”

Sara Hultman och Edita Lemonier vänder sig i första hand till chefer och ledare.

”Skogsbad kan låta lite flummigt precis som mindfulness gjorde för ett antal år sedan. Därför är det viktigt att cheferna får en egen erfarenhet kring vad det kan ge”, säger Sara Hultman.

Att sakta in i naturen och ta in den med alla sinnen, kanske lägga sig ner i skogen, smaka på mossa och gå barfota hjälper oss att skifta mindset, menar Sara Hultman och hänvisar till en studie gjord på ledare vid St Marys College of California. Studien visar att naturen kan ha en reducerande effekt på vårt ego, det vill säga ge en ökad förmåga att släppa inre konflikter och drivkrafter till förmån för en mer verklighetsbaserad uppfattning av sitt uppdrag, att vända blicken utåt istället för att drivas av maktbegär och vilja att ha rätt. Studien visade att ledarnas förmåga att navigera komplexa situationer kan bli högre vid regelbundna naturvistelser.

”När man gör något utanför sin komfortzon tillsammans, kan det bli lite fnissigt. Man krackelerar i sin yta och börjar prata sinsemellan med en ny öppenhet och nyfikenhet, säger Sara Hultman och fortsätter.

”Det är otroligt viktigt för en ledare att ta in andra perspektiv. Det är så nya idéer föds. Det är början till kreativitet och innovation – vilket är varje organisations mål idag.

”Wood is good – skogsbad som minskar konflikter” heter evenemanget som går av stapeln den 21 november på Djurgården. Du hittar det på Facebook.

