Siri Wikander: ”Därför behövs ett högre syfte”

Det som (konstigt nog) endast varit en fråga för första linjens chefer med stöd av HR börjar nu äntligen nå ledningen. Det går inte att få jobbet gjort utan personal. Om man har svårt att rekrytera så får man till högre kostnad hyra in resurskonsulter – något alla som behövt sjuksköterskor eller utvecklare de senaste åren redan märkt av.

Så vad ska man göra?

Enligt en Harvard Business Reviews (HBR) artikel ”11 Trends that will shape work in 2022 and beyond” som bygger på data från Gartner, vill vi arbeta för bolag med ett högre syfte. Något Henrik Westman på Dagens Industris ledarsida tycks förvånad över men som är väl känt sedan länge (“Syfteshetsen kan leda företagen fel” publicerad 22/1-22) .

Läs också: Siri Wikander: ”Använd din makt!”