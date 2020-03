Sats-chefen: ”Vi jobbar på fler onlinelösningar”

Chefboken

Känner du mest förvirring när du läser braskande rubriker om artificiell intelligens och hur den är på väg att förändra världen? I en hyllad bok riktad särskilt till chefer, "The Algorithmic Leader: How to Be Smart When Machines Are Smarter Than You", reder futuristen Mike Walsh ut hur AI, bortom programmering och teknik, kommer att påverka arbetsliv, ledarskap och kreativitet.