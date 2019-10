Så påverkas du av sjuknärvaron

Läs också: 11 tips – så får du en friskare jobbhöst

I Chefs egen undersökning från 2016 dominerade argumentet ”Jag har en nyckelposition och det finns ingen annan som kan göra mitt jobb.” Dessutom svarade knappt hälften, 49 procent, att de alltid eller ofta går till jobbet när de är sjuka. Och på frågan om man jobbar hemifrån trots sjukdom svarade ännu fler – 64 procent – alltid eller ofta.

Dock verkar det inte som att sjuknärvaron har ökat över tid. Det enligt Klas Gustafsson, forskare på Karolinska och en av författarna till en färsk studie om sambandet (japp, det finns ett samband) mellan förtidspension och sjuknärvaro hos sjuksköterskor och annan vård- och omsorgspersonal.

”Det är intressant, det är ganska stabilt. Men i en del andra studier kan man se att det har blivit lite högre i vissa grupper. Då handlar det om personer i 40-årsåldern, framför allt bland kvinnor,” säger han.

Läs också: 6 av 10 struntar i handtvätt efter toabesök

Så vad gör sjuknärvaro med oss långsiktigt, förutom att höja smittorisken på arbetsplatsen? Klas Gustafsson har, tillsammans med kollegan Staffan Marklund, forskat även på detta. I studien Consequences of sickness presence and sickness absence on health and work ability från 2011 framgår att ju mer sjuknärvaro en person hade under ett år, desto högre var sannolikheten för att andra hälsoproblem, smärtor i t ex rygg eller axlar, lägre mentalt välbefinnande, lägre arbetsförmåga och sjukfrånvaro noterades under året efter. Detta gällde personer som själva rapporterat att de varit sjuka på jobbet minst två gånger under ett år, oberoende av kön, ålder eller utbildningsgrad.

I studien refereras också till andra forskningsresultat, som en dansk studie där man noterade att sjuknärvaro är förbundet med långtida sjukfrånvaro i framtiden. I en studie som gjorts i Nederländerna visade forskare också att höga krav på jobbet leder till mer sjuknärvaro – och att detta kan kategoriseras som riskbeteende som kan orsaka bland annat utbrändhet.

Så vad är viktigast för chefen att tänka på när det gäller sjuknärvaro? Jo, dels kan låg sjukfrånvaro vara ett tecken på att sjuknärvaron är hög. Risken finns att produktiviteten minskar – småsjuka medarbetare orkar helt enkelt inte lika mycket som annars. Men vad man kan göra åt sjuknärvaron är inte heller helt lätt att komma tillrätta med. Det bottnar, som mycket annat normbeteende, i det outtalade:

Läs också: 5 saker du gör – som skapar konflikter

”Det har helt enkelt med olika arbetsplatskulturer att göra,” säger Klas Gustafsson.

Råden blir därför de som brukar dyka upp när de handlar om saker som sitter i väggarna:

Prata om det! Kanske är det lättare att säga ”Ska du inte gå hem nu?” till en hostande medarbetare utan att misstolkas om man tidigare diskuterat hur ni egentligen har det med sjuknärvaro på jobbet? Gör det lätt! I den mån du har mandat, ha en tillåtande attityd när det gäller flexibilitet, telefonmöten och hemmajobb (men tänk på att inte belasta för hårt – möjligheten att vila upp sig hemma bör ju också finnas). Kanske det viktigaste: Var som chef medveten om vad ditt eget beteende kommunicerar till medarbetarna. Jobbar du själv alltid när du är sjuk, hemma eller på jobbet, kan det finnas anledning att tänka efter.

För som en av deltagarna i Chefs undersökning från 2016 skrev: ”Är man sjuk själv så är man just det – sjuk. Det är svårt – jag vet av egen erfarenhet – men det är ju som bekant ’de gör inte som du säger, de gör som du gör’ som gäller för ledarskap. Det är ju faktiskt det yttersta ansvaret, att vara ett föredöme.”

Läs också: Forskare: Skratta på jobbet – bra för din återhämtning