Så funkar Spotifys nya ”jobba där du vill”-koncept

Spotifys grundare och vd Daniel Ek har burit på idén i mer än fyra år. Nu fick den extra skjuts av pandemin och i veckan lanserade Spotify två nya arbetssätt: Hemmamix eller kontorsmix, under det gemensamma namnet Work from anywhere.

Medarbetarna meddelar ett år i taget om de vill jobba merparten av sin tid på distans, hemifrån eller var helst de önskar, eller om de i huvudsak vill arbeta på kontoret.

Skillnaden mellan de två formerna är egentligen hårfin.

Spotify tar avstamp i 3-2-2-idén som allt fler pratar om. Hemmamixen utgår från minst tre dagar hem- eller distansarbete och två dagar på kontoret. Kontorsmixen är tvärtom: Tre dagar på kontor, två dagar hemma. Men inte ens detta är fastlåst. I hemmamixen behöver man inte komma in till kontoret på regelbunden veckobasis. Medarbetarna är fria att efter överenskommelse med sin chef och sin arbetsgrupp variera upplägget.