Pride-ordföranden: ”Inkluderande viktigt – också i IT-branschen”

Det var 1969 som New York-polisen slog till mot gaybaren The Stonewall Inn, som ett led i närmast rutinmässiga trakasserier av stadens marginaliserade grupper. Men den här gången eskalerade situationen, och bargästerna gjorde motstånd. Upproret spred sig under de följande dagarna, de boende i HBTQ-täta Greenwich Village började organisera sig och en aktiviströrelse byggd på stolthet var född.