Per Grankvist: ”Möten är nästan alltid sämre live”

Pandemin bidrog till att man numera kan köra planeringsmöten via video. Ett tips: om du ljuger och säger att internet svajar för att bara vara med telefon kan du samtidigt hinna städa toaletten medan du ändå gör något tråkigt. Nöje och nytta! Vanan att träffas är emellertid fortfarande stark för vissa. Den senaste tiden har några av mina videomöten i sista stund konverterats till fysiska möten. Efter att jag etablerat beteendet att träffas via video upplever jag nu en ny slags trötthet efter ett möte på stan. Det är som om fysiska möten suger kraften ur mig! Tycker du att det är jobbigt att veta vilket system man ska använda för videomöten är det inget mot att träffas fysiskt. Alla jobbar på olika adresser och det tar en evighet att ta sig dit. Sedan måste du dels slå en kod för att bli insläppt i huset, dels be om lov för att komma in på kontoret och sedan måste du likväl vänta på mötesvärden innan mötet kan börja.

Läs också: Per Grankvist: Använder din kollega visuella härskartekniker?

Väl i mötet går det inte att stänga av ljudet på andra deltagare, inte ens som mötesvärd. Och man ser dem hela tiden, irriterande nog. Dessutom stirrar de hela tiden när man pratar vilket gör det nästan omöjligt att hämta en kopp kaffe eller bre en macka eller gå på toaletten eller måla naglarna och ändå vara närvarade i mötet.

Men det finns förstås några fördelar också. Det är enklare att bedöma en annan persons karaktär när man möter dem live, i oändligt hög upplösning. När jag mötte en person fysiskt för första gången häromveckan upptäckte jag att jag felaktigt klagat på kvaliteten på Google Meet under våra tidigare möten. Det visade sig nämligen att personens tankegångar var lika suddiga live som på skärmen. Det var hans bristande presentationsteknik som gjorde att resonemanget hackade och frös gång på gång – inte min uppkoppling.

Läs också: Cissi Elwin: ”Låt inte krisen ta bort din framtidstro”

För de flesta av oss har det gått mer än 66 dagar sedan pandemin tvingade oss att börja träffas digitalt och på distans. Forskningen ger därmed inget stöd för att det skulle gå lätt för oss att ställa om till något vi redan känner som något sämre. I början skrockade vi åt videomöten och sa att ett dåligt möte inte blir bättre för att det genomförs i Zoom eller att lagkänslan inte ökar för att man hänger i Teams. Men hur dåligt mötet eller lagkänslan än är, blir det nästan ändå alltid sämre live.

Per Grankvist är grundare och chefredaktör för Vad Vi Vet.

Läs också: Linda Waxin: ”Använd krisen för att syna ditt eget syfte”