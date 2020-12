Onboarding på distans: Så lyckas du

”Det är så mycket nytt att lära sig i början. Vi har ett gediget onboarding- och utbildningsprogram som pågår under tre veckor, som vi kört digitalt och via Zoom under covid-19-pandemin. Jag är förvånad över hur bra det har gått, och imponerad över hur väl våra nya medarbetare snappat upp innehållet”, säger han och konstaterar att just detta är den stora lärdomen; att så mycket av rekrytering och integrering visat sig kunna utföras digitalt.

Vad är baksidan?

”Jamen, det är ju hela det här sociala, att man går miste om den energi som fysisk gemenskap och mötena vid kaffeautomaten ändå ger. Därför uppmanar vi våra medarbetare att komma in till kontoret och jobba om de vill eller behöver, i den utsträckning som vårt tak för hur många som får vara där samtidigt tillåter. Och då är det våra nyanställda som har förtur. Det är ett sätt att skapa sammanhållning och bygga företagskultur.”

Det lyckade resultatet innebär att Tobias Lindh gör bedömningen att större delen av företagets rekrytering kommer att ske digitalt även i framtiden, sedan coronapandemin förhoppningsvis snart klingat ut:

”Om vi utförde en tredjedel av våra urvals- och rekryteringssamtal via Zoom före pandemin, så kanske det blir två tredje­delar när smittan väl försvunnit, med enbart det sista steget i ett möte ansikte mot ansikte.”

Integrering på arbetsplatsen – steg för steg Pre-onboarding – det som ska förberedas före första dagen på jobbet: Säkerställ att den nya medarbetaren får exempelvis telefon, dator, passerkort och accessrättigheter. Preboarding – ger den nya medarbetaren möjlighet att före första dagen läsa på om organisationen och kulturen, att bekanta sig med sina nya kolleger och få en inblick i livet på det nya jobbet. Skicka gärna ett preboarding-mejl, eller kanske rentav ett paket till hemadressen med ett startpaket till den nyanställda. Onboarding – en plan för hur den nya kollegan ska komma in i sin roll, första dagen, första veckan, första månaden … Ja, kanske för hela första året. (Källa: Edge HR/Lena Skoog)

