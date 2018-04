Måste-böckerna som ger chefen framtidskoll

Din smarta genväg – prova 3 nr av Chefboken för 199 kr

2. Framtidsfråga: Flexibla organisationer

Bok: Startup-modellen

Hur kan ett företag organisera sig på samma sätt som en framgångsrik startup? Det handlar boken Startup-modellen om. Här visar författaren Eric Ries hur man gör konkret för att införa tänkandet från en startup i alla typer av företag – med alla fördelar som det innebär.

Sammanfattades som Chefbok 2018. Du hittar den i det digitala biblioteket – här.

3. Framtidsfråga: Innovation

Bok: The industries of the future

Alec Ross, rankad som en av de främsta innovationsexperterna i USA, har skrivit en bok för chefer som vill förstå de trender som sveper över världen inom allt från hälsovård till kommunikation över språkbarriärerna — och hur man bäst anpassar sig till den nya verkligheten.

Sammanfattades som Chefbok 2017. Du hittar den i det digitala biblioteket – här.

4. Framtidsfråga: Agila organisationer

Bok: Det agila företaget

Trots alla snabba förändringar styrs många organisationer fortfarande enligt gamla idéer och med tröga system. Men nya tider kräver nya metoder. Agil styrning, med flexibilitet och decentralisering, stämmer bättre med hur människor och komplexa system egentligen fungerar, enligt specialisterna i ekonomistyrning Lennart Francke och Göran Nilsson.

Sammanfattades som Chefbok 2017. Du hittar den i det digitala biblioteket – här.

5. Framtidsfråga: Kompetensförsörjning

Bok: Talent Magnet: How to Attract and Keep the Best People

Ledarskapsexperten och bästsäljarförfattaren Mark Miller skriver om en nyckelfråga för företag i vår tid, med sin ”gig-ekonomi”, snabbrörlighet och knivskarp konkurrens om de bästa hjärnorna. Hur gör man egentligen för att locka och behålla bästa personalen?