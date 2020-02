Linda Waxin: Hur ser din energikalkyl ut?

Sex månader in i mitt första vd-jobb, med månader kantade av oerhört obehagliga överraskningar och outgrundligt hårt arbete, vände jag mig till min chef, den stadiga tyskan Cornelia. Det var hon som rekryterat mig som 30-åring till turnaroundjobbet. Hon trodde stenhårt på mig men var också en mycket krass kvinna.

Jag sa ”Cornelia, this is just too much, the workload is unbearable and if I keep on doing this I will break into a thousand pieces and there will be no turnaround”.

Hon tittade lugnt på mig och gav mig ett roat men samtidigt lugnande leende och frågade:

”Have you worked less in your previous jobs?”

Hon fortsatte snabbt:

”It’s your personality, honey” och la till den retoriska frågan ”who is the boss here?”. Sedan var den diskussionen över och vi återgick till min turnaroundstrategi.