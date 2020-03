Linda Waxin: ”Nu behövs episka ledare”

Läs också: Cissi Elwin: Aldrig har behovet av goda ledare varit så stort som nu

Här kommer en “håll huvudet kallt och hjärtat varmt” -checklista att hålla i handen i denna corona-tornado.

Det är en hjälp att påminna sig om fyra viktiga tumregler där den första är att sortera för att synliggöra reaktioner och känslor för att både kunna ta hand om dem, men också för att kunna skilja dem från fakta.

Den andra är att reflektera för att medvetandegöra sig kring hur privilegier skiljer sig åt i gruppen som en förutsättning för såväl empati som bra beslut.

Den tredje är resonera för ett lugnt och logiskt beslutsfattande och den fjärde och sista är kommunicera för att insikten om att inget beslut och ingen strategi är bättre än hur den kommuniceras aldrig är så avgörande som i kris.

1. Påminn dig om detta:

EQ (emotional intelligence quotient) – sortera. När det går fort, informationen och besluten haglar är det viktigare än någonsin att komma ihåg att sortera i dina och dina medarbetares känslor för att sedan separera dem från fakta. Särskilt viktigt är att identifiera och fånga upp känslan rädsla.

2. Lär dig detta:

PQ (privilege insight quotient) – reflektera. Termen är egenpåhittad men inte desto mindre viktig. Att inte göra sig själv medveten om sina privilegier och därmed vara tondöv för andras perspektiv är alltid dåligt ledarskap. I kris kan det öka oro exponentiellt. I dessa kristider kan det till exempel vara att obetänksamt med priviligierade perspektiv som “är det köpläge på börsen nu?” eller “tänk på att köpa takeaway för att stötta restauranger” om du har medarbetare eller kunder som oroar sig för att alls ha en inkomst framöver. Att visa att du är medveten om och kan lösgöra dig mentalt från dina privilegier är oerhört viktigt för att skapa tillit och trovärdighet när vi står inför en omvälvning som kommer påverka alla i någon mån, hälsomässigt och ekonomiskt.

3. Hoppa inte över detta självklara:

IQ (intelligence quotient) – resonera. Nu har du sorterat ut känslor från fakta, synat dina privilegier och tagit in en bredd av perspektiv, låt nu besluten fattas under logiska och lugna former.

4. Lägg större kraft än vanligt på detta:

CQ (communication quotient) – kommunicera. Du har nu sorterat, reflekterat, resonerat och fattat beslut. Men det räcker inte. I ett tillstånd av stor ovisshet, mycket information och svallande känslor är det viktigare än någonsin att förpacka besluten tydligt och förklarande, men samtidigt med stor empati för just en mängd olika känslor och perspektiv, med en spräckt privilegiebubbla allra helst.

Omfamna krisen och var den bästa ledaren du någonsin varit. Be EPIC. Din stund är nu.

