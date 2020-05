Linda Waxin: ”Använd krisen för att syna ditt eget syfte”

Att glappet mellan kärnan i en person och dess persona kan förgöra det som är mest levande i en människa, snabbt eller långsamt, beroende på hur stort glappet är. Jag menar nämligen att vi alla, kända eller inte, speciellt chefer, har en persona som vi kan gå vilse i.

”We are so accustomed to disguise ourselves to others, that in the end, we become disguised to ourselves.” Rochefoucaulds ord är min skärmsläckare på datorn. En daglig påminnelse till mig själv att se mig själv bortom andras uppfattning om eller förväntningar på mig. Bortom dagens deadlines och månadens mål.

Du är chef, du vet att det inte räcker med finansiella mål för att medarbetarna ska känna att arbetet är meningsfullt. Du vet hur viktigt ett tydligt VARFÖR är för ett bra ledarskap. Ta de insikterna och kunskaperna och applicera dem på dig själv. Omformulera frågan ’varför går vi till jobbet varje morgon?’ till ’varför går jag upp varje morgon?’. Vilken är min raison d’être?

Resan mot att förstå ditt varför börjar i resan mot att förstå vad som får dig att känna dig levande. Ledtrådarna är de ögonblick, stunder eller perioder då du känner dig linjerad med dig själv, meningsfull på djupet. På ett sätt som är ditt alldeles eget, inte omvärldens eller normernas.

Skriv klart meningen: ”Mitt syfte är att …” Fortsätt tills det känns rätt i hela kroppen. Låt det ta veckor om det behövs. Ta hjälp om det behövs. När det väl sitter, kommer det att hjälpa dig att göra linjerade val framåt. Dessa val kommer att gynna det i dig som är mest levande.

Tiden är nu! När det svenska näringslivet, det svenska samhället, ja kanske hela den globala marknadsekonomin och demokratin i sin nuvarande form genomgår en identitetskris triggad av corona, upplever ett glapp mellan idén om sig själv och sitt faktiska själv?

När den invanda världsbilden gungar öppnas en möjlighet för dig att se dig själv klarare.

Vad är då mitt syfte, undrar du kanske? Mitt syfte är att frigöra mod.

Jag hoppas att min krönika kommer att göra just det.

Fakta: Linda Waxin GÖR: Driver tanke­ smedjan Ownershift och talangmatchningsplatt­formen MazeID. ÅLDER: 39. FAMILJ: Tre syskon, mamma, och inte minst sin chosen family. BOR: Aspudden, Stock­holm. BAKGRUND: Bestämde sig, efter tio år i pr-­bran­schen, varav de sista som vd för Edelman, för att uppfylla alla sina dröm­mar vilket hittills resulte­rat i en tillfällig pension, ett techbolag, en tanke­ smedja, en kultursajt och en sommarstuga. KONTAKT: linda@mazeid.com eller @lindawaxin på Instagram. Bild från min instagram @lindawaxin: Jag har skapat inte mindre än fyra olika arbetsplatser hemma, här den i köket. På skärmen ser ni skärm­släckaren jag nämner i krönikan.

