Calle Fleur: ”Låt oss ramla framåt ihop!”

I sin sista krönika skriver Nisha Besara om beslutet att sluta som Chefredaktör för Chef. "Det är med jobb som med relationer: Man känner ett initialt pirr och en förnimmelse av att det kan bli en klockren matchning och det är just det pirret som gör att man kastar sig in och ger det en chans. Men som de flesta vet, så lever pirret inte alltid upp till ens förväntningar och det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att man inte vill fortsätta hänga med just den partnern."