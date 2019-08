Klimatet glöms bort när chefen ordnar kickoff

Kickoff – hur gör man? Jesper Hermansson, organisationskonsult och leg psykolog, ger tips.

⇐ Byt miljö – om ni har råd. Övernattning på konferenshotell och båtutflykter kan göra kickoffen mer spännande. Men glöm inte bort att samtalen om verksamheten är det verkligt väsentliga.

⇐ Tänk nytt – det finns ingen lag om att kickoff måste hållas varje år i september.Varför inte en halvdag i månaden, hemma på kontoret?

⇐ Låt inte en tajt budget hindra dig – det är just när verksamheten går knackigt som idédiskussioner under avspända former är av särskild vikt.

⇐ Följ upp – mycket snack och lite verkstad kan vara förödande för arbetsmoralen. Säkerställ att det ni bestämde under kickoffen verkligen följs upp.