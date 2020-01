Joceline Akgun: ”Jag har alltid drömt om en ledarroll”

Joceline Akgun klev in som tillförordnad vd för Creative Headz sju år efter att systern Nathalie grundat sin första frisersalong i centrala Stockholm. Meningen var att Joceline skulle ratta företaget under några månader, under systerns mammaledighet. Sju år senare är Joceline Akgun fortfarande kvar på vd-stolen, medan systern Nathalie Akgun bär titeln creative director. Familjeföretaget har under samma tid vuxit till en hel kedja av sammanlagt elva salonger i Stockholm och Göteborg, med fler etableringar i sikte. Joceline Akgun lärde sig tidigt värdet av att jobba hårt.