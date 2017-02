”Jag fick de chefsverktyg jag behöver”

Hög igenkänning. En chans att ventilera alla spörsmål. Och en hel del konkreta tips. Chefs nätverk har gett Mia Öhrnell verktyg som gör henne till en bättre chef.

Hon var ”jätteredo” att bli chef, säger hon, men inbillade sig aldrig att hon kunde allt. Som ny på chefsstolen ville Mia Öhrnell lära mer om ledarskap och sökte sig därför till Chefs nätverk.

”Jag ville ha någon form av ledarutbildning och eftersom jag har ambitionen att bli Sveriges bästa chef insåg jag att jag måste ta ansvar för min egen utbildning”, säger hon och skrattar innan hon fortsätter:

”Som ny chef måste man vara ödmjuk inför sin okunskap. Jag insåg att jag inte var proffs på att leda människor och ville lära mig mer. Jag ville ha verktyg att använda i olika situationer. Jag ville lära mig leda personalen på ett bra sätt. Personalen är ju det viktigaste av allt – får man inte med sig dem är man ju körd.”

Mias tips till nya chefer * Ha din ledarfilosofi klar för dig. Fråga dig: Vilken typ av chef vill jag vara? Vad kan medarbetarna förvänta sig av mig och vad förväntar jag mig av dem?

* Var ärlig. Tala om att du är ny som chef och be medarbetarna om feedback. Tacka och reflektera även om du får negativ feedback.

* Ta på dig chefshatten. Som chef representerar du arbetsgivaren.

* Var medveten om – och förstå – att det är ditt jobb att ta hand om personalen.

Är du ny som chef? Få stöd i Chefs nätverk för nya chefer

Mia Öhrnell är jurist i botten och började sin chefskarriär på Gnesta kommun. Numera arbetar hon som kanslichef på Järfälla kommun, vilket innebär ansvar för fyra avdelningar och 20 anställda.

Viljan att få en arbetsledande position har hon nog alltid haft.

”Dels ville jag få direkt påverkan på verksamheten och utveckla den, dels har jag alltid tyckt om att se potentialen i människor, att lyfta fram, att se och agera på problem. Som chef får man mandat att göra det. Jag vill bestämma, men inte peka med hela handen, utan få med mig gruppen.”

Oavsett vilken bransch man kom ifrån hade vi samma frågor

Hennes ledarskapsutveckling började med learning by doing, samt att be medarbetarna om feedback under resans gång.

”Att de vågade ge mig feedback och säga till om något inte var bra gjorde att jag kände mig trygg.”

Men Mia ville lära mer och det är här Chefs nätverk kommer in i bilden. 2015 gick hon på träffarna, tio gånger fördelade på ett år, mötte sju andra deltagare, samt – förstås – lärare. Förutom att få kunskap från lärarna innebar nätverket en chans att utbyta erfarenheter och diskutera dilemman med övriga deltagare. Att cheferna kom från olika branscher var en stor fördel, anser Mia.

”Hade det enbart varit deltagare från kommunal verksamhet är risken att vi hade pratat politik och verksamhet. Nu pratade vi om vårt chefskap. Och oavsett vilken bransch man kom ifrån hade vi samma frågor. De flesta frågor handlade om relationer och kommunikation.”

Lär dig hantera svåra samtal i Chefs nätverk

Hur får jag varje person att känna sig sedd och uppskattad?

Mia beskriver nätverket som ”tryggt”. Atmosfären tillät frågor om hur man kan agera i specifika situationer: Hur kommunicerar jag som chef förväntningarna på medarbetarna? Hur får jag varje person att känna sig sedd och uppskattad? Hur korrigerar jag när något är fel? Hur får jag med mig gruppen?

”Det mest konkreta exemplet på kunskap som jag använt är när jag fick tips om hur jag kunde genomföra ett särskilt samtal med en medarbetare. Jag använde mig av ett tips och det funkade! Och träffarna har lärt mig tänka till när det gäller olika personligheter. Jag gillar raka puckar, men alla gör inte det och då får jag som chef tänka på det. Det blir inte alltid rätt, men jag gör så gott jag kan och lär mig hela tiden. Mer kan jag inte göra, vilket också är viktigt att komma ihåg.”

Nätverket blev det kunskapslyft som Mia Öhrnell ville ha.

”Absolut! Och jag har fått ett nätverk som jag fortfarande träffar cirka fyra gånger om året.”

Veta mer? Läs om Chefs populära nätverk här

Text: Annika Hällqvist