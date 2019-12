Ishtar Touailat: ”Våga sticka ut hakan”

Stella, som vi kan kalla henne, har stora möjligheter – hon är vad man kallar för specialbegåvad. Det är en fantastisk egenskap som hon borde bejaka och vara stolt över, men ändå denna oro.

Mötet med Stella fick mig att tänka på alla gånger som jag själv har fått höra att jag måste anpassa mig, att jag måste dämpa mig och vara lite mer ”försiktig” för att passa in. Från grundskolan till arbetsplatsen, i olika former. Jag minns att vi ägnade en historielektion under högstadiet åt Bertil Almqvists ”En svensk tiger”. Därefter fortsatte vi att diskutera normer. Jag har aldrig tillhört normen, varken till utseendet eller mitt sätt att vara. Det är något som jag i dag får en hel del positiva kommentarer och till och med utmärkelser för. Läget var annorlunda förr. När jag var yngre var det många som var snabba med pekpinnar. Detta fortsätter förstås i andra former nu, kommentarsfält och försiktiga, välmenande påpekanden men som i slutänden handlar om att en person tar sig rätten att tala om för en annan hur denna ska vara.