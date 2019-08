Ishtar Touailat: 8 tips till dig som är ny chef

Sedan dess har hon bland annat grundat Startup Bootcamp, acceleratorn Women in Business, Starta eget-dagen och entreprenörskursen Starta eget. Hon har också varit innovationschef på it-bolaget Tieto med ansvar för företagets AI-inkubator och startat Futuristas, som lär unga kvinnor i Sverige och Västafrika om it och entreprenörskap.

Här ger Ishtar sina bästa tips till dig som är ny som chef.

1. Lär känna dina medarbetare

”Boka ett möte med alla medarbetare så fort som möjligt för att lära känna dem. Jag brukar berätta om mig själv, vilka värderingar jag har, vilket ledarskap jag bedriver, saker jag kämpat med och vad som driver mig framåt. Men lika viktigt är det att lära känna dina medarbetare och se till att de kan arbeta optimalt. Fråga på vilket sätt de vill ha feedback, vilka värderingar som är viktiga för dem, vad som får dem att känna drivkraft och passion – och vad som får dem att tappa energi på jobbet.”

2. Sätt tydliga mål

”Jag sätter alltid upp mål med mina medarbetare, så att vi alla vet vad som förväntas. Sedan får de själva bestämma hur de vill nå målen. Som ledare är ditt ansvar att vara en ”möjliggörare”, det vill säga att möjliggöra för dina medarbetare att nå sin fulla potential. Men kom ihåg uttrycket pass the credit, take the blame. Om mina medarbetare misslyckas är det jag som ledare som är ansvarig, om de lyckas är det de som ska hyllas.”

3. Våga vara sårbar

”Tidigare var det svårt för mig som chef att berätta om mina rädslor och min osäkerhet, men nu är det en av de viktigaste delarna i mitt ledarskap. Att vara en autentisk ledare är att våga visa sin sårbarhet. Mina medarbetare har överseende med mig om jag gör misstag, för de vet att vi alla är människor. I dag säger jag ”jag har ingen aning om hur vi ska ta oss ur den här krisen, men jag kommer att göra allt jag kan tillsammans med er för att göra det”. Tidigare hade jag sagt ”jag har en plan” och känt att jag måste lösa allt själv.”

4. Ha ett värderingsdrivet ledarskap

”Ett värderingsdrivet ledarskap är här för att stanna, och de som bedriver ett sådant kommer att bli framgångsrika som ledare – det är jag helt säker på. Bygger ditt ledarskap på jämställdhet, mångfald och inkludering så kommer välmåendet i din organisation att öka. Då höjs medarbetarnas effektivitet, vilket gör att teamet blir mer konkurrenskraftigt och resultaten ökar. Det märks utåt, och då blir arbetsplatsen attraktiv – vilket i sin tur stärker värderingarna i teamet och organisationen och cirkeln sluts och börjar om.”

5. Utveckla dig själv

”Att leda människor är väldigt svårt, det är viktigt att komma ihåg. Det kräver ständig utveckling. Ta hjälp av dina medarbetare här. Våga fråga hur du kan bli en bättre ledare och be om feedback fast det är läskigt. Du blir en bra ledare i interaktion med andra. Ju mer du utvecklar dig själv, desto bättre blir du.”

6. Kommunicera din vision tydligt och regelbundet

”I dagens samhälle måste både leda och driva affärer på nya sätt, och då måste vi ha förmågan att kommunicera vår vision. Visionen handlar om varför och hur, snarare än vad. Traditionellt kanske man säger ”vi säljer it-lösningar”, medan vi i dag säger ”vi säljer it-lösningar eftersom vi vill att alla i vårt samhälle ska ha rätten till en bra sjukvård”. Har vi alltid med visionen i vårt ”vad” så engagerar vi också våra medarbetare, och alla uppgifter – från det minsta till det stora – har ett mål och en mening.”

7. Sätt gränser

”Sätt regler och gränser som möjliggör återhämtning och vila. Hos oss sms:ar eller mejlar vi inte varandra på kvällarna om det inte är akut, till exempel. Det skapar stress hos människor att alltid behöva vara tillgängliga, och det är lika viktigt för mig själv som för mina medarbetare att inte skapa onödiga stresspåslag.”

8. Var en förebild

”Kom ihåg: Bra ledare blir inte bra ledare på grund av den makt eller inflytande de har, utan på grund av den förmåga de har att använda sitt inflytande för att lyfta andra. Fråga dig själv vilken ledare du skulle velat ha när du var ny som chef. Och var den ledaren. Många gånger vet man hur man vill vara, men så dras man in i förväntningar och krav, och glömmer bort vad som egentligen är viktigt. Kom ihåg att vara den ledare som du är tänkt vara.”

