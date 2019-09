Storföretagen: Därför strejkar vi

På fredag inleds Global Week for Future med en skolstrejk, fortsätter med bland annat FN-möte om klimatet i New York och avslutas med ännu en strejk den 27 september.

I USA har gensvaret på Greta Thunbergs rörelse varit enormt. Där kan du till exempel inte shoppa hos Patagonia, Ben and Jerry’s eller Lush Cosmetics på fredag. De är några av de amerikanska storföretag som stänger ner sin verksamhet till förmån för klimatet. ”’Business as usual’ är inte längre ett alternativ”, skriver Mark Wolverton, vd på skönhetsföretaget Lush, i ett pressmeddelande. Lush kommer att stänga ner sina butiker i USA den 20:e och i Kanada den 27:e. De kommer även att ge sina 5000 medarbetare rätt att demonstrera samt använda företagets sociala medier till att utbilda om klimatkrisen under veckan.

”Vi stänger våra butiker i solidaritet med ungdomarna som strejkar”, säger Patagonias vd Rose Marcario i ett blogginlägg på Linkedin.