Här är misstagen som får kandidaterna att hoppa av rekryteringsprocessen

Var mer rebellisk så blir du på köpet mer innovativ, kreativ, framgångsrik och lycklig. Harvardprofessorn Francesca Gino vet. Hon har själv provat medan hon forskade och skrev boken om rebelltalangerna: Rebel talent: Why it pays to break the rules at work and in life. Här får du också åtta principer för att bli en rebell-ledare.

Lyssna nu