Glöm balans i livet, leve kvalitetsvila!

Häromveckan var det jurymöte inför att Årets Chef ska prisas. En diskussion om balans i livet uppstod. Min spontana reaktion inför begreppet var – kräkreflex. Min uppfattning kring balans i ledarskapssammanhang är nämligen på pricken densamma som författaren och filosofen Alain de Bottons:

”There is no such thing as work-life balance. Everything worth fighting for un­­balances your life.”

De flesta av er är säkert kloka nog att ha insett att vill en göra något riktigt bra, något riktigt helhjärtat, något riktigt viktigt – då är det bara att glömma den traditionella idén om balans (ni kan nu i godan ro läsa texten i alla fall och kanske ändå lära er något om v i l a).