Forskning: Etiska dilemman när datorn ska bestämma

Trelleborgs kommun var tidigt ute med automatiserade beslut i socialtjänsten. För tidigt, enligt kritiker, som har påpekat att ingen relevant lagstiftning fanns på plats när roboten Ernst tog över biståndshandläggningen från socialsekreterare av kött och blod 2015. Visst rabalder uppstod när tidningen Dagens Samhälle och journalistnätverket J Plus Plus avslöjade hur hundratals känsliga personuppgifter hade läckt ut via robotens kod, samtidigt som kommunen gladdes åt handläggningstider som pressats ner till en minut per ärende.