Forskare på Karolinska: Personlig tränare ger bäst resultat

Läs också: Här är företaget i norr – där medarbetarna får ”svettlön”: 6000 kr/år

Det som rekommenderas av svenska forskare på Karolinska Institutet, enligt forskning.se, är en personlig tränare, som kan anpassa din träning efter såväl dina mål och preferenser, som din fysik samt omliggande faktorer som sömn, vardagsrörelse och livssituation.

”Om en person tränar hårt tre gånger i veckan, men sitter mycket under arbetsdagen, blir rådet inte att träna ett pass till utan att få in mer vardagsmotion, medan en person som rör sig mycket under arbetsdagen bör få rådet att lägga till något tuffare träningspass”, säger Mikael Mattsson, doktor i fysiologi och forskare vid Karolinska Institutet till sajten.

Träningsrekommendationer för vuxna Konditionsträning som ökar puls och andning i minst 150 minuter per vecka. Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Äldre över 65 år bör även träna balans. Källa: FYSS

Läs också: Psykologen: 7 krav på chefen – för friska medarbetare