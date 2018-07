Forskare: Läs böcker i sommar – och lev längre

6 lästips från Bill Gates:

Mindset: Du blir vad du tänker av Carol Dweck.

The myth of the strong leader av Archie Brown.

How children succeed: Grit, curiosity, and the hidden power of character av Paul Tough.

The art of being unreasonable: Lessons in unconven­tional thinking av Eli Broad.

Measure what matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation rock the world with OKRs av John Doerr.