Företaget som boostar karriären – hos konkurrenterna

I den hårdnande konkurrensen om unga IT-talanger sätter företaget upp det vågade mottot ”if you love them, set them free”. Genom att profilera sig som en arbetsgivare som hjälper de anställda att uppnå sina drömmar hoppas IP-Only på att deltagarna i programmet så småningom ska vilja återvända ”hem” med nyttiga erfarenheter.

”Vi vill attrahera och behålla de bästa talangerna och en förutsättning för att lyckas med det är att ha transparens mellan chef och medarbetare. Det här är ett sätt att sätta press på oss själva som arbetsgivare och visa att vi tar varje enskild medarbetare på stort allvar. Vi hoppas att våra medarbetare hittar sitt drömjobb här hos oss men om det av någon anledning inte känns rätt så gör vi även vårt yttersta för att hitta en karriär utanför bolaget”, säger IP-Onlys HR-direktör Antonia Brandberg Björk (bilden).

Det är den enskilde medarbetaren som avgör om och när denne vill sätta igång sitt karriärlyft. Tillsammans med sin chef formulerar den anställde sitt karriärmål, därefter tar personalavdelningen vid genom att analysera vilka utvecklingsmöjligheter som finns internt. En utvecklingsplan med både långsiktiga och kortsiktiga mål sätts upp gemensamt.

Skulle det visa sig att de rätta förutsättningarna saknas internt får medarbetaren träffa en extern karriärcoach via Wise Consulting för att titta på vilka alternativ som kan finnas utanför företagets egna väggar.

”Med karriärsacceleratorn visar vi att vi är beredda att gå hela vägen för att medarbetarna ska hitta sitt drömjobb och nå sin fulla potential, vilket gynnar alla”, säger IP-Onlys vd Frida Westerberg. ”Enligt devisen ’if you love them, set them free’ tror vi att även om man under en tid utvecklas utanför bolaget i framtiden kan komma tillbaka till oss med nya insikter och ännu mer erfarenhet”.