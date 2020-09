Fanny Widman: ”Sluta snacka värderingar – börja leva dem!”

Det som hände sedan var att man iscensatte affärsområdeschefernas dragningar som en match mellan varandra. Vem hade sålt mest? Vem gick med mest vinst? Vem var egentligen bäst?

När högsta hönset gick upp på scenen pratades det även då om pengar och förvärv. Man visade en bild på styrelsen där jag kan minnas att jag såg kanske en, max två, kvinnor. Man uttryckte att det var ett problem. Men inte hur man tänkte lösa det.

Nu finns en risk att jag blir mindre omtyckt i vissa kretsar av att skriva om det här. Men jag driver inte jämställdhetsfrågan för att bli omtyckt. Jag gör det för att jag vill åstadkomma förändring. Det tror jag att vi gör genom att kunna visa på konkreta exempel och därigenom skapa medvetenhet. Och är inte det här ett ganska konkret exempel på att det är skillnad på vad man säger och vad man sedan faktiskt gör?

Det finns flera saker som är problematiska här. För det första fanns ingen kvinna i ledningen och därmed inte heller någon på scenen. Så när dessa män går upp på scenen och spelar rollen som boxare till musik i stil med “Eye of the tiger”, förstärker man då inte den manligt präglade bilden av ledarskap? Att man ska vara macho och tuff? Och är inte att iscensätta allt som en tävling om pengar att sätta ett högre värde på just det istället för de människor som är förutsättningen för att dra in dem?

Jag menar, det exempel dessa ledare visar på sätter sig såklart i kulturen på det företaget. Just här upplevde i alla fall jag en tydligt hierarkisk kultur. När chefen kom till kaffemaskinen uppstod ofta en helt annan stämning. Och man pratade ofta illa om människor från andra affärsområden.

Jag var inte kvar länge på den här arbetsplatsen.

Detta för mig till min slutsats. Vet vi att vi tjänar mer pengar på sikt om vi jobbar med kulturen (och det vet vi). Då måste vi mäta andra saker och jag tror på faktiska beteenden. Nu har jag gjort nästan hundra intervjuer med framgångsrika kvinnor i min podd och vi landar ofta i frågan om värderingar. Men, inte mycket förändras bara för att några få utvalda medarbetare ringar in de värderingar som ska gälla i organisationen. Och att en pr-byrå eller managementkonsult tar fram tre värdeord och trycker upp roll-ups med ledar- och medarbetarkriterier får sällan någon större effekt. Det stannar vid en broschyr och ett vagt minne av en chefsdag då någon konsult gick igenom dessa saker – men det formar inte magiskt om kulturen.

Du som ledare måste göra något idag och länka de där tjusiga orden till beteenden som är mätbara i vardagen och som du kan ställa krav utifrån. Om du menar allvar med jämställdhet, fråga dig varje dag: Vad kan jag göra rent praktiskt i den här situationen som visar att jag menar allvar? Alla vet ju att barn inte gör som du säger, utan som du gör. Det gäller medarbetare också.

Så nästa gång du håller i en kickoff, oavsett om den är digital med tanke på rådande omständigheter eller ett fysiskt möte: Ställ dig frågan om det är kvartalssiffror du ska prata om. Eller om du istället ska prata om vad ni faktiskt gjort för att leva efter era värderingar.

/Fanny Widman, grundare av och programledare för podcasten Fannys Förebilder samt web & social media manager på Sogeti.

