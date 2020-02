Facebookchefens fältguide för ledare

Så kände i alla fall Julie Zhuo som 2006 började som Facebooks första praktikant, för att sedan bli chef för bolagets designers när hon var 25 år.

Idag, drygt 10 år senare, är hon vice VD för designavdelningen på Facebook. Under sina år som chef har hon bloggat om utmaningarna med att vara chef i ett kraftigt växande högteknologiskt bolag. Bloggen blev väldigt populär och många tackade för alla bra tips, även de som varit chefer längre än hon. Det blev startskottet till att samla erfarenheterna i en bok som hon önskar att hon hade haft sina första stapplande år som chef. 2019 kom The making of a manager What to do when everybody looks to you. Den blev genast en storsäljare i USA. Ledarcoachen Maria Gerlofson har sammanfattat boken i senaste Chefboken.