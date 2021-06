Facebook inför friare arbetstider – men med tuffa villkor

Facebook har cirka 60 000 medarbetare och CEO Mark Zuckerberg sa förra året att han trodde att upp till hälften av företagets arbetsstyrka kommer att jobba på distans inom fem till tio år.

“Jag planerar att jobba på distans så mycket som halva tiden under nästa år. Arbete utanför kontoret har gett mig mer tid att tänka långsiktigt och hjälpt mig tillbringa mer tid med min familj vilket har gjort mig både lyckligare och mer produktiv i jobbet, sa Zuckerberg till sina medarbetare i veckan, enligt tidningen Bloomberg. I nästa andetag pratar han dock om att organisera sitt schema för att hålla en bra rytm med ledningsgruppen och vara på kontoret mycket.

Även Amazon har insett att man behöver lätta upp villkoren för att locka tillbaka medarbetarna till jobbet efter pandemin. Medarbetarna kommer fortsättningsvis få arbeta hemifrån två dagar i veckan plus att de har en möjlighet att jobba upp till fyra veckor per år på distans utan att alls komma in på kontoret. Dock efter överenskommelse med sina chefer.

Allt fler företag beslutar nu om återgång från distansarbetet. 53 procent av cheferna på Fortune 500 CEO-listan uppger att två eller tre dagar i veckan på kontoret vore optimalt. 39 procent vill se sina medarbetare på plats fyra eller fem dagar medan endast 3 procent säger att en eller ingen dag på kontoret vore lämpligt. Tre av fyra chefer uppger också att de kommer att behöva mindre kontorsyta i framtiden.

Facebook öppnar upp till 50 procent av sin kapacitet i Menlo Park, Kalifornien, från mitten av september för att vara tillbaka med full styrka i oktober. Framtill årskiftet kan dock medarbetarna välja att arbeta så mycket som 20 arbetsdagar i månaden hemifrån.

