Experten: Så lyckas du med lönesamtalet

Vilka konkreta hjälpmedel har jag att luta mig mot inför samtalet?

”Ta gärna del av den lönestatistik som finns, exempelvis hos Ledarna, för att bilda dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till liknande roller i din bransch. Stäm också av med de mål du satte upp tillsammans med din arbetsgivare under ditt senaste utvecklingssamtal.”

Bör jag sätta en siffra, i kronor eller procent, på vilken lönehöjning jag förväntar mig?

”Det tycker jag är upp till var och en. De flesta har nog en rätt konkret förväntan kring utfallet, men jag vill framhålla vikten av flexibilitet och att se till hela lönebilden. Det är bra om tankarna kring lön inte begränsar sig till enbart själva lönenivån. I lönebilden ingår även andra förmåner som pension, semesterdagar, möjligheter att jobba på distans även framåt och mycket mer. Sådant är också viktigt att reflektera över och ta med i ett lönesamtal.”

Hur bör samtalen genomföras konkret, med tanke på coronasmittan?

”Bäst vore förstås att träffas fysiskt, men inte om det innebär ökad smittorisk – jag tycker absolut inte att man bör utmana människors hälsa med ett lönesamtal. Går det att genomföra samtalet på distans tycker jag man ska göra det. Det kan vara svårt att fånga alla nyanser i ett videosamtal, svårt att gå på djupet, och även av den anledningen kan det vara bra att avsätta lite mer tid än normalt just i år. För att skapa en ordentlig förståelse kring tankesätt och åsikter hos båda parter.”

Hur ser du på lönesamtal via mejl?

”Det rekommenderar jag inte. Där missar du ju ännu fler nyanser. Ett av huvudmålen med lönesamtalet, är att människor förstår av vilka skäl de blir bedömda. Då krävs ett samtal, helst fysiskt. Med mejl eller SMS når du inte alls lika långt”.

Bör jag jämföra mig med kollegor, eller hota med att säga upp mig under lönesamtalet?

”Nej, i båda fallen. Om vi börjar med jämförelserna, så tycker jag att statistik och förståelse för det generella löneläget för andra i liknande positioner är bra att ha som bottenplatta. Men samtalet handlar ju om dig, om vad du prestaterat under året. Därför tycker jag du bör undvika att blanda in kollegor. Och hot, det tror jag inte på. Om du inte är nöjd med din arbetsplats, eller med dina arbetsuppgifter, tycker jag att du bör ta den diskussionen separat och inte i ett lönesamtal.”

Till sist, vad gör jag om vi inte når samsyn under lönesamtalet, och därmed inte om löneutslaget?

”Det ena kan vara att du kommer överens med sin chef om att ni pausar samtalet, funderar över vad som sagts och tar ett nytt samtal någon vecka senare. Då får båda tid att utröna vad man ytterligare vill få fram. Sedan är verkligheten sådan att vi inte alltid kommer överens. I slutändan är det också arbetsgivaren som sätter lönen. Vilket innebär att du behöver förhålla dig till det beskedet, och reflektera över vad det betyder för dig. Att byta arbetsgivare kan också finnas med i paletten av möjligheter.”

