Experten: Här är de viktigaste ledarskapsböckerna 2018

Ger dig bättre tajming

When – the Scientific Secrets of Perfect Timing av Daniel Pink

Daniel Pink, som utnämnts till en av världens mest inflytelserika ledarskapstänkare och är författare till flera bästsäljande böcker. Han är också en välkänd TED-föreläsare – hans Tedtalk om motivation är ett av de mest sedda någonsin.

Handlar om: I sin färska bok djupdyker Pink i vetenskapen bakom perfekt tajming. Vid vilka tidpunkter är du som mest kreativ? När är det bäst att du ägnar dig åt analytiska uppgifter? Hur viktigt är det att få en bra start? Och varför är det så viktigt att vara synkroniserad? Det är bara några av de frågor som Pink reder ut i en bok för beslutsfattare som blivit en snackis redan innan den kommit ut.

Därför är den med på listan: Välresearchad och underhållande bok fullmatad med överraskande insikter som lätt går att omsätta i sin egen vardag. Publiceras på svenska av bokförlaget Volante.

Förklarar gig-ekonomin

Gigged: The End of the Jobs and the Future of Work av Sarah Kessler

Sarah Kessler är en New York-baserad journalist med jobb på tidningar som Mashable, Fast Company och Quartz på meritlistan. Hon har med andra ord bättre koll än de flesta på den snabba samhällsomvandling som följer på digitaliseringen.

Handlar om: Kessler gör en djupdykning i det nya arbetslivet – vad betyder egentligen den nya ”gig-ekonomin” för samhället? Var tredje amerikan är idag frilans och vi har bara sett början på omvälvningen där vanliga fulltidsjobb kommer att bli mer ovanliga.

Därför är den på listan: Ett stort samhällsfenomen avhandlas äntligen i en gedigen bok – som hyllats av bland andra Daniel Pink.

Gigged kommer sammanfattas i Chefboken senare i år. Håll utkik!