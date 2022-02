En styrelserävs bekännelser

Andreas Norlén måste sägas vara något helt unikt i svensk politik. Aldrig tidigare har en talman i riksdagen blivit så känd och populär för sitt värv i just den rollen. När han hade blivit vald skickade jag ett mejl med mina hjärtligaste gratulationer och utbrast att det var rätt person på rätt plats. Han svarade och tackade ett par månader senare och bad om ursäkt för att hans svar hade dröjt. Det här är alltså personen som under de två månaderna hade fullt sjå med att sy ihop ett rimligt och långsiktigt hållbart regeringsalternativ för landet, samtidigt som han serverade småkakor till Sveriges alla partiledare som sprang hos honom i kampen om det nya styret. Att han inte på ett par månader svarade på ett gratulationsmejl från en människa som kan ha varit den minst viktiga i hans inbox just då, men ändå inte tappade bort det, gjorde att Andreas Norlén fortsatte imponera på mig.

När jag läser intervjun med vår talman slås jag av att han själv tar upp just sin förmåga att fokusera på detaljer och samtidigt inte tappa helheten. I samma anda är han helt dedikerad sin uppgift just nu, men väljer att inte lägga energi på det som är bortom hans kontroll, nämligen nästa valresultat och vem som eventuellt blir vald till talman då. Nu tror jag att det ska mycket till för att Andreas Norlén ska petas från posten, oavsett valresultat, eftersom han har visat prov på ett starkt ledarskap och sin starka integritet i komplicerade processer.

Och komplicerat lär det bli igen. Om efterspelet till förra valet var det mest dramatiska vi upplevde i modern tid i svensk politik, så kan nästa val i sig bli det mest dramatiska i modern tid. Med nya konstellationer och flera partier som riskerar att inte klara riksdagsspärren blir det en riktig nagelbitare. Som vanligt kommer vi på Chef att undersöka hur svenska chefer röstar och vilka frågor som ni tycker är viktigast för politiken. Vi vill veta hur ni ser på landets ledarskap och hur det påverkar ert ledarskap. Håll utkik i mejlboxen närmare sommaren!