Ella, 22, blir vd för en månad

Ella Wiss-Mencke har känt till CEO for One Month sedan hon var 16 år och fick ett mejl från sin pappa med en nyhetsartikel från tidningen Chef om att möjligheten fanns.

När vi når Ella Wiss-Mencke i telefon, två veckor in i uppdraget på Adecco Group, pratar hon snabbt och entusiastiskt, på väg in till kontoret i Stockholm på morgonen.

Hon kommer att gå bredvid ordinarie vd Malin Persson, som i sin tur har haft tre tidigare CEO for One Month under sin tid i rollen.